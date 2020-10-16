В Азербайджане из-за распространения COVID-19 закрывают метро и учебные заведения

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Азербайджане в связи с ростом случаев заражения COVID-19 с 19 октября вводится ряд новых ограничений, сообщает информагентство Trend.

По данным оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, из-за новых ограничений по 2 ноября 2020 года будет закрыт метрополитен в Баку. Также до 2 ноября все образовательные учреждения в стране уйдут на каникулы.

Согласно поручению правительства, треть работников государственных структур должны перейти на дистанционный режим работы. Рекомендуется применять идентичное правило также для учреждений и организаций, работающих в частном секторе и других сферах.

Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, не рекомендуется выходить из дома без необходимости.

"Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, пользоваться защитными масками, выходить из дома только при необходимости, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать существующие карантинные условия", - говорится в сообщении оперативного штаба.

15 октября в Азербайджане зафиксировано максимальное количество заражений с начала августа - 530. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 43 280 человек, 619 скончались.-0-