В Азербайджане при посещении ресторанов и ТЦ становятся обязательными ковид-паспорта

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Азербайджана старше 18 лет смогут воспользоваться услугами ресторанов, кафе, отелей и крупных торговых центров только имея ковид-паспорта. Такое требование было введено постановлением кабинета министров страны, принятым в конце июля с целью предотвращения распространения вируса и ускорения процесса вакцинации в республике,сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, любой житель страны, привившийся двумя дозами вакцины от коронавирусной инфекции, либо переболевший в течение последних шести месяцев, может получить соответствующий сертификат - о вакцинации или об иммунитете (ковид-паспорт) - на государственном портале электронных услуг. Документ можно распечатать, или скачать специальный QR-код на мобильный телефон.

Наличие ковид-паспортов на входе в объекты общественного питания, торговые центры, при заселении в отели будет проверяться сотрудниками этих заведений. В случае выявления нарушения, в отношении владельца объекта будет применено административное взыскание в виде штрафов.

С 1 сентября ковид-паспорта будут необходимы и при посещении свадеб, если на них присутствует менее 50 человек. Ранее такой документ требовался для свадебных торжеств с участием свыше 50 гостей. При этом, согласно решению властей, число участников свадеб не должно превышать 150 человек.-0-