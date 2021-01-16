В Азербайджане продлили особый карантинный режим до 1 апреля

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 1 апреля, сообщает Trend.
В то же время в связи с некоторой стабильностью динамики распространения коронавируса снята часть ограничений.
С 25 января в стране начнут работать торговые объекты (исключая крупные торговые центры, а также обслуживание клиентов на месте в объектах общепита, чайхане и подобных заведениях); парикмахерские, салоны красоты, допускается оказание косметических услуг (в том числе на дому); музеи и выставочные залы; восстанавливается междугороднее и межрайонное движение.
С 1 февраля откроются рестораны, кафе и чайные.
Обязательным требованием остается ношение маски в общественных местах как на улице, так и в помещении. -0-