В Бангладеш при пожаре на заводе погибли 43 человека

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате пожара, произошедшего на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш, увеличилось до 43. Об этом сообщило агентство United News of Bangladesh.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли и 26 пострадали.
Возгорание возникло в семиэтажном здании в четверг, причиной могли стать сварочные работы.
Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование произошедшего.
По словам одного из сотрудников завода, часть пострадавших получили ранения при попытке спастись, выпрыгивая из окон верхних этажей. Он также добавил, что на заводе работали порядка 7-8 тыс. человек, поэтому число жертв пожара может возрасти.
Рассел Сикдер, дежурный диспетчерской пожарной службы и гражданской обороны, сообщил, что возгорание ликвидировали 17 пожарных.-0-