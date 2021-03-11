В Барнауле более 140 школьников с признаками отравления обратились к врачам

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 140 учеников школы №128 в Барнауле Алтайского края обратились к медикам с симптомами отравления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Как сообщили в мэрии, среди симптомов заболевших - рвота, расстройство желудка, температура. В школу направлена комиссия комитета по образованию города. "В случае роста числа заболевших, некоторые классы будут закрыты на карантин", - заявили в мэрии.

Сейчас в школе работают специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ведется эпидемиологическое расследование. На месте также будет проведен отбор проб, пояснили в управлении.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что по факту возможного отравления детей проводится проверка. "Предстоит проверить качество питания и питьевой воды в школе, а также качество приготовления еды комбинатом школьного питания. Следственными органами в Алтайском крае также проводится проверка.-0-