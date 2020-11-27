В Бельгии продлили жесткий карантин до 15 января

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жесткий карантин, включающий комендантский час и запрет собирать гостей, продлен в Бельгии до 15 января. В качестве послабления правительство разрешило с 1 декабря открыть все магазины в дополнение к работающим аптекам и продуктовым точкам, сообщает ТАСС.

Работающие магазины должны будут придерживаться строгих правил. Так, на одного покупателя внутри торгового объекта должно приходиться 10 кв.м площади, посетители обязаны приходить в одиночку, находиться в магазине не более получаса и носить маски. Об этом сообщил в пятницу премьер Бельгии Александер Де Кроо по итогам заседания национального Координационного совета по борьбе с пандемией.

В Бельгии останутся закрыты рестораны, кафе и бары, все культурные, спортивные и развлекательные учреждения. Премьер настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от поездок за границу на зимние каникулы.

В Бельгии за последние две недели в сутки выявляется в среднем 3,6 тыс. новых случаев болезни, умирает около 170 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило полмиллиона человек, 16,3 тыс. умерли.-0-