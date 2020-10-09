В Бишкеке вводят режим ЧП

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кыргызстана вводит режим ЧП на территории Бишкека, сообщает ТАСС.

Режим ЧП вводится 9 октября с 20.00 (17.00 по минскому времени).

Отмечается, что чрезвычайное положение водится "в связи со сложившейся ситуацией в стране, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков", в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации.

На территории Бишкека будет образована комендатура, заместитель министра внутренних дел КР Алмазбек Орозалиев назначен комендантом города.

В период действия режима чрезвычайного положения в столице Кыргызстана вводятся временные ограничения прав: комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, ограничение движения транспортных средств, запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок свои дома, запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.

В целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции будут вноситься изменения в планы их работы. Также будет действовать запрет на увольнение рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам.

Режим ЧП предполагает и контроль за средствами массовой информации, в случае их использования для нагнетания обстановки.

Генеральному штабу Вооруженных Сил поручено ввести на территорию Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Указ вступает в силу с момента подписания.-0-

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