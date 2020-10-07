В Бишкеке за два дня беспорядков пострадали 768 человек

7 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. За два дня в учреждения здравоохранения поступили 768 пациентов, пострадавших во время беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана.

По ее данным, из числа пациентов один человек умер, 218 госпитализированы, семь человек - в реанимации. Также 550 человек находятся на амбулаторном лечении.

"В данное время в учреждениях здравоохранения оказывается соответствующая медицинская помощь, организованы врачебные консультации и обеспечение лекарствами",- сообщили в Минздраве.-0-