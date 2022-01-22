В Болгарии перевернулся микроавтобус - есть пострадавшие

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с микроавтобусом в Болгарии на трассе между населенными пунктами Червена вода и Ново село, неподалеку от крупного города Русе, произошло утром в субботу. В результате происшествия пострадали 6 человек, сообщает пресс-служба полиции Русе.

Автобус вез рабочих в город Кубрат на местное предприятие. Всего в салоне находилось 12 человек, шесть из них были госпитализированы.

Предположительно, транспортное средство съехало с дороги из-за сильного ее обледенения. Микроавтобус врезался в заграждение, после чего перевернулся. Причины произошедшего устанавливаются, по факту ДТП проводится расследование.-0-