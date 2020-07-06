В Болгарии режим ЧС из-за коронавируса продлен до конца июля

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА /. Власти Болгарии продлили до конца июля действие режима чрезвычайной ситуации из-за увеличения в стране случаев заражения COVID-19, сообщает издание The Sofia Globe.

Такое решение было принято на совещании координационного штаба по борьбе с коронавирусом во главе с премьером Бойко Борисовым. Срок действия ЧС должен был завершиться 14 июля.

По словам министра здравоохранения Кирилла Ананьева, в ближайшие дни будет одобрен список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Болгарию. Также будут указаны страны, по приезде из которых нужно будет пройти 14-дневный карантин.

Как сообщает ТАСС, за последние сутки санитарные службы Болгарии провели в стране 923 теста на коронавирус, выявлено 63 случая заражения, что на 117 меньше, чем днем ранее. По данным на 6 июля, с начала вспышки коронавирусной инфекции в стране заразились 5740 человек, умерли 246 человек, на лечении в больницах находятся 458 пациентов, 28 - в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 2915 человек.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Остаются обязательными соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок в закрытых общественных местах.-0-