В Болгарии с 1 июня откроют рестораны и кафе

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии с 1 июня снимут ряд ограничительных мер, действующих в стране с середины марта в связи с распространением коронавируса. В частности, как сообщает Reuters, для посетителей откроют рестораны, бары и кафе.
Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев также разрешил возобновить культурные и развлекательные мероприятия. Вместе с тем дискотеки и ночные клубы пока будут оставаться закрытыми.
Смягчение карантинных мер в преддверии летнего сезона призвано улучшить ситуацию в сфере услуг и туризма в Болгарии. После введения 14 марта в стране режима чрезвычайного положения многие компании закрылись или приостановили свою деятельность из-за введенных ограничений и снижения спроса.-0-