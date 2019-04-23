В Болгарии убийцу журналистки приговорили к 30 годам тюрьмы

23 апреля, София /БЕЛТА - БТА/. В Болгарии к 30 годам тюремного срока приговорили убийцу журналистки Виктории Мариновой. Кроме того, обвиняемый по решению суда должен выплатить родителям убитой и ее дочери по 150 тыс. лей. Обвиняемый признал свою вину в содеянном.

Тело 30-летней журналистки, административного директора телекомпании TVN Виктории Мариновой было найдено 6 октября 2018 года в болгарском городе Русе. Смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения. Спустя 4 дня после обнаружения тела журналистки в Германии был задержан 21-летний подозреваемый в ее убийстве Северин Красимиров. Первоначально причину убийства Виктории Мариновой связывали с ее профессиональной деятельностью.-0-