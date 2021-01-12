В Болгарии в результате оползня пострадали 11 человек

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В болгарском городе Смолян в ночь с 11 на 12 января произошел оползень, разрушивший жилой дом, в котором находились люди, сообщает BNR.

Из-за проливного дождя, продолжавшегося в течение трех дней, в городе обрушился склон с жилой постройкой. Внутри находились 11 человек, в том числе семеро детей. Все опострадавшие - представители одной семьи. Соседи помогли людям выбраться из дома и отвезли в больницу. Наиболее серьезные травмы получил ребенок 8 лет. Глава муниципалитета Смоляна распорядился выделить для семьи временное жилье, которое используется для размещения людей во время чрезвычайных ситуаций.

Затяжные дожди в Смолянской области Болгарии привели к тому, что в реках повысился уровень воды. Также участились сообщения об оползнях.-0-