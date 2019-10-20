В Боливии началось голосование на президентских и парламентских выборах

20 октября, Буэнос-Айрес /БЕЛТА - ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах проходит сегодня в Боливии. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и будут работать до 16.00.

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов. Основная борьба развернется между действующим главой государства Эво Моралесом и экс-президентом Карлосом Месой, руководившим страной с октября 2003 года по июнь 2005 года.

Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи. Как ожидается, предварительные итоги голосования будут объявлены вечером по местному времени. Правом голоса в республике обладают 7,3 млн человек.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Согласно опросу, который опубликовала 10 октября газета El Deber, за Моралеса, представляющего левое "Движение к социализму", готовы отдать свои голоса 36,2% избирателей. Месу, выдвигающегося от правой партии "Гражданское сообщество", были намерены поддержать 26,9% жителей страны. Третье место по популярности среди опрошенных занял Оскар Ортис из правого альянса "Боливия говорит: "Нет", в поддержку которого высказались 7,8% респондентов.-0-