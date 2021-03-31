В Бразилии произвели первую партию компонента "Спутника V"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica завершила производство экспериментальной партии активного компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на фабрике в Бразилиа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Бразилии.

"Данный этап процесса, стартовавшего в октябре прошлого года, является важным шагом на пути передачи технологии для обеспечения производства российской вакцины в Бразилии", - говорится в публикации на странице дипмиссии в Facebook. Как уточняется, вся партия будет направлена для прохождения процедуры контроля качества в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. 26 марта Uniao Quimica, представляющая в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, направила в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) новый запрос на регистрацию "Спутника V" в Бразилии. Согласно действующему законодательству, срок ее рассмотрения составляет семь дней, однако может быть увеличен в случае предоставления неполного досье препарата. 27 марта регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов.

Регулятор уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки на российскую вакцину, в связи с чем владелец фармкомпании Фернанду Маркес упрекал Anvisa в том, что это делается намеренно в интересах производителей других препаратов для иммунизации от COVID-19.-0-