В бразильском Петрополисе из-за ливней введен режим ЧП, погибли 34 человека

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны из-за паводка, вызванного ливнями, достигло 34. В городе введен режим чрезвычайного положения, сообщает телеканал G1.

Как пишет газета "Известия", гражданская оборона зафиксировала 95 происшествий, в том числе 80 оползней и 11 точек затопления. Министерство образования сообщило, что занятия в образовательных учреждениях приостановлены.

За 6 часов с начала ливней в городе выпало больше месячной нормы осадков. На кадрах, которые были показаны в телеэфире, видны затопленные улицы, скверы, дворы домов. По информации губернатора штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру, над устранением последствий стихии работают 120 спасателей, к ним направлены еще 60 человек.-0-