В Бристоле на АЗС мужчина с ножом захватил заложников

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В английском Бристоле неизвестный мужчина с ножом захватил заложников на автозаправке. Об этом сообщается в Twitter полиции Эйвона и Сомерсета.

Полиция окружила здание, ведутся переговоры с преступником. Сотрудники АЗС не пострадали и в настоящее время прячутся в безопасном помещении, поддерживая контакт с офицерами.

Известно об одном пострадавшем. Он был госпитализирован с легкими травмами. О мотивах и требованиях мужчины пока не сообщается.-0-