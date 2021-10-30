Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 30 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 В Британии обнаружили уникальные древнеримские статуи В мире
00:34 Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса В мире
00:09 В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты В мире
29.10.21
29.10.21 23:22 Шпилевская: теневой бизнес на сертификатах - последствие обязательного вакцинирования от COVID-19 Общество
29.10.21 22:54 Марков: США дали Польше карт-бланш в отношениях с Евросоюзом Общество
29.10.21 22:29 Жук: сближение Беларуси и России бесит оппонентов на Западе Общество
29.10.21 22:23 Эйсмонт: беглая оппозиция развернула цирк-шапито вокруг предстоящего заседания ВГС Союзного государства Общество
29.10.21 21:58 В Минске троллейбус врезался в осветительную мачту, пострадали два пассажира Происшествия
29.10.21 21:54 ГАИ в преддверии каникул рекомендует взрослым напомнить детям ПДД Общество
29.10.21 21:46 Могилевский художественный музей проведет в выходные интерактивные занятия и экскурсии Культура
29.10.21 21:37 Молодежный театр эстрады покажет на каникулах три детские сказки Культура
29.10.21 21:34 Футболисты "Зенита" разгромили "Динамо" в чемпионате России Спорт
29.10.21 21:21 Авхукова: разница в розничной стоимости одного и того же лекарства может составлять до 30% Общество
29.10.21 21:13 Еще один Telegram-канал признан экстремистским Происшествия
29.10.21 21:11 В мире за неделю выявили более 3 млн заболевших коронавирусом В мире
29.10.21 21:04 "Витэн" прошел в элитный раунд квалификации ЛЧ по мини-футболу Спорт
29.10.21 20:56 NASA и Роскосмос могут провести совместные тренировки Технологии
29.10.21 20:47 МЧС Могилевской области запускает дистанционный конкурс "Безопасность-online 4.0" Регионы
29.10.21 20:26 Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 января В мире
29.10.21 20:13 Калистратов: для стабилизации ситуации по ценам необходимо насытить рынок аналогами лекарственных препаратов Общество
29.10.21 20:02 Германия рассматривает введение локдауна для непривитых В мире
29.10.21 19:50 Шипы, размеры и сохранность. Как выбрать идеальные зимние шины Ссылки на БелТА Плюс
29.10.21 19:43 Милиция Минска в дни школьных каникул усилит профилактику правонарушений среди подростков Регионы
29.10.21 19:37 РЕПОРТАЖ: Помощь нельзя остановить: как в могилевской областной больнице деток лечат Регионы
29.10.21 19:33 На МКАД столкнулись автобус и три машины Происшествия
29.10.21 19:18 Более 100 людей с инвалидностью трудоустроились благодаря проекту "Доступная работа" Общество
29.10.21 19:05 В России выявили пять случаев заражения новым вариантом коронавируса В мире
29.10.21 19:02 История съемок в космосе от человека, опередившего Пересильд и Шипенко Общество
29.10.21 18:49 Главы МИД Беларуси и Турции обсудили развитие сотрудничества Политика
29.10.21 18:43 Житель Браслава до смерти избил и обокрал знакомого Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
30 октября 2021, 00:59

В Британии обнаружили уникальные древнеримские статуи

Фото H2S.CO.UK
Фото H2S.CO.UK

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи, задействованные в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной сети HS2, нашли в районе старой норманнской церкви в английском графстве Бакингемшир три "крайне редкие" древнеримские статуи, сообщает "МИР24".

В ходе раскопок археологи обнаружили три каменных бюста, внешне похожих на древнеримские. Это статуи взрослой женщины и взрослого мужчины, а также (статуя в виде) головы ребенка.

По мнению археологов, раньше на месте церкви находился римский мавзолей, который разрушили норманны. Помимо статуй, специалисты также обнаружили древний стеклянный римский кувшин, большие осколки которого хорошо сохранились. В земле кувшин пролежал более тысячи лет.

Римские статуи, возможно, передадут Британскому музею, однако финальное решение пока не принято.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
исследование ученые
Новости рубрики В мире
Фото из архива Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса
Фото Reuters В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
Фото из архива В мире за неделю выявили более 3 млн заболевших коронавирусом
Фото news.day.az Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 января
Фото AP Германия рассматривает введение локдауна для непривитых
Фото из архива В России выявили пять случаев заражения новым вариантом коронавируса
Главное
Что ждет деревообработку, зачем Беларуси свой картон и появится ли налог на квартиру? О чем Лукашенко говорил в Добруше
Головченко: необходимо наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг
РЕПОРТАЖ: Помощь нельзя остановить: как в могилевской областной больнице деток лечат
"Регулируй выгоду!" - Mastercard, Белагропромбанк, Моцная картка и "ПерекрестОК" презентовали карту нового поколения
Топ-новости
Лукашенко ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир
"Существующих мощностей недостаточно". В Беларуси намерены углублять переработку древесины
Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с ЦТ
Кочанова: 100-летие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны
Жук: сближение Беларуси и России бесит оппонентов на Западе
АКЦИЯ! Скидка до 200 евро за м² на ограниченное количество квартир в ГОТОВЫХ ДОМАХ! Действует 7 дней!
Чеботарь: от действий предприятий и местной власти зависит решение многих социальных проблем
Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова удостоена премии Forbes Woman Awards Belarus
Более 2,17 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
История съемок в космосе от человека, опередившего Пересильд и Шипенко
Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в ЕАЭС
Предприятия более чем 40 крупных городов Беларуси могут подключаться к сети для интернета вещей
Эксперты МАГАТЭ завершили работу на БелАЭС
Авхукова: разница в розничной стоимости одного и того же лекарства может составлять до 30%
КГК пресек преступную схему скупки и перепродажи крупного рогатого скота
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.