В Британии обнаружили уникальные древнеримские статуи

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи, задействованные в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной сети HS2, нашли в районе старой норманнской церкви в английском графстве Бакингемшир три "крайне редкие" древнеримские статуи, сообщает "МИР24".

В ходе раскопок археологи обнаружили три каменных бюста, внешне похожих на древнеримские. Это статуи взрослой женщины и взрослого мужчины, а также (статуя в виде) головы ребенка.

По мнению археологов, раньше на месте церкви находился римский мавзолей, который разрушили норманны. Помимо статуй, специалисты также обнаружили древний стеклянный римский кувшин, большие осколки которого хорошо сохранились. В земле кувшин пролежал более тысячи лет.

Римские статуи, возможно, передадут Британскому музею, однако финальное решение пока не принято.-0-