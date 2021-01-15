В Британии выявили первый случай "бразильского" штамма COVID-19

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании выявили первый случай "бразильского" штамма коронавируса, сообщает Dailymail.

По словам профессора Венди Барклай, заведующего кафедрой вирусологии гриппа Имперского колледжа Лондона, существует два разных типа "бразильских" вариантов COVID-19. Один из двух штаммов был получен в Японии от некоторых японцев, приехавших из Бразилии, а второй "более распространен в Бразилии".

По последним данным известно, что новый штамм приносит более тяжелые симптомы. И ученые предполагают, что человек, перенесший коронавирусную инфекцию, при столкновении с "бразильским" штаммом может снова заболеть.

Минтранс Британии с 15 января запретил въезд на территорию Соединенного Королевства гражданам из Южной Америки, Португалии, а также Панамы и Кабо-Верде.-0-