В Будапеште при столкновении туристических катеров погибли 7 человек

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Венгрии Будапеште затонул прогулочный катер, семь человек погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Daily News Hungary .

Вечером 29 мая у здания венгерского парламента столкнулись два прогулочных катера. На борту перевернувшейся "Русалки" находились 34 человека, включая пассажиров и членов экипажа. В результате аварии все пассажиры (в основном это южнокорейские туристы) оказались в холодной воде. Семь человек спасти не удалось.

На месте происшествия работают спасательные бригады. Поиски людей осложняют плохие погодные условия.-0-

Фото MTI