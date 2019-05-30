В Будапеште при столкновении туристических катеров погибли 7 человек

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Венгрии Будапеште затонул прогулочный катер, семь человек погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Вечером 29 мая у здания венгерского парламента столкнулись два прогулочных катера. На борту перевернувшейся "Русалки" находились 34 человека, включая пассажиров и членов экипажа. В результате аварии все пассажиры (в основном это южнокорейские туристы) оказались в холодной воде. Семь человек спасти не удалось.
На месте происшествия работают спасательные бригады. Поиски людей осложняют плохие погодные условия.-0-
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