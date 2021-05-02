В Бухаресте смягчили ограничительные меры

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Муниципальный комитет по чрезвычайным ситуациям румынской столицы принял решение смягчить ряд ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

С 3 мая в Бухаресте будут открыты внутренние помещения ресторанов и зрительные залы на 30% их общей вместимости. Решение принято в связи с тем, что уже третий день подряд заболеваемость COVID-19 в столице составляет менее трех случаев на 1 тыс. жителей.

"Следующий порог, определенный эпидемиологами, это 1,5 случая на 1 тыс. жителей, и тогда будет новое смягчение ограничительных мер, - сказал префект столицы Алин Стойка. - Например, зрительные залы будут открыты на 50% их вместимости. Могут быть разрешены мероприятия на открытом воздухе максимум с 300 участниками".

По последним данным группы стратегических коммуникаций, созданной в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие сутки в стране коронавирусом заразились 1307 человек, умерли 85 инфицированных. Всего в Румынии после начала пандемии заболели 1 056 572 человека, 992 605 вылечились, 28 194 умерли.-0-