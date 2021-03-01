В Буркина-Фасо 11 человек погибли при обрушении золотоносной шахты

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли при обрушении шахты по добыче золота в центральной части Буркина-Фасо, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

"Согласно поступившей информации, 28 февраля в округе Бам произошло обрушение шахты, погибли 11 человек, еще трое ранены", - цитирует заявление властей агентство "Синьхуа".

Начато расследование причин произошедшего.

Буркина-Фасо является четвертым по объемам производителем золота в Африке. В минувшем году в стране было добыто около 60 т золота. На территории Буркина-Фасо действуют 14 промышленных рудников по добыче этого ценнейшего металла, а также огромное количество небольших частных артельных шахт. На долю сектора по добыче золота приходится 10% ВВП страны.-0-