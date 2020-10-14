В Чехии число зараженных COVID-19 выросло на 8325 - вдвое больше, чем накануне

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии за прошедшие сутки выявили 8325 инфицированных COVID-19, что почти вдвое больше, чем в предшествующий день, когда в республике зафиксировали 4310 заразившихся. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

С начала пандемии общее число инфицированных в Чехии достигло 129 147, из них выздоровел 59 901. За прошедшие семь месяцев от вызываемых коронавирусной инфекцией осложнений в республике умерли 1106 жителей. В настоящее время госпитализированы 2503 больных. С 1 марта в стране провели 1 625 524 теста на коронавирус.

Население Чехии составляет около 10,7 млн человек. По числу инфицированных на душу населения страна лидирует в Евросоюзе, за ней следует Бельгия, сообщает чешский портал novinky.cz.

Чешские власти с 14 октября резко ужесточили социальные ограничения, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. В республике как минимум на предстоящие три недели запрещены собрания с участием более шести граждан. Закрыты школы, рестораны, бары и клубы. В общественных местах нельзя распивать алкогольные напитки.

Темпы распространения инфекции ускоряются в Чехии с начала сентября. С 5 октября в республике после почти полугодового перерыва был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая, сообщает ТАСС. На этот раз режим ЧП введен на 30 дней. Повышенное беспокойство властей вызывает рост числа больных в тяжелом состоянии и летальных исходов после осложнений, вызываемых коронавирусом.-0-