В Чехии на заводе по производству биотоплива произошел взрыв

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека получили ранения сегодня в результате взрыва на заводе по производству биотоплива в городе Ловосице в Устецком крае на северо-западе Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

Один из пострадавших получил тяжелые ранения, его доставили в больницу вертолетом спасателей.

Взрыв произошел на территории завода, принадлежащего компании Preol. Это крупнейший производитель биотоплива в Чехии. Груды металлических листов, которые составляли часть конструкции здания одного из цехов предприятия, взрывной волной отбросило на десятки метров. Они завалили, в частности, участок железной дороги, проходящий вблизи территории завода. Движение поездов там остановлено.

На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Выбросов ядовитых веществ в воздух не произошло, уточнило ТВ.-0-