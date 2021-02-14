ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 15 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14.02.21
14.02.21 23:23 Глава Минтранса РФ спрогнозировал, когда самолеты будут летать на водородном топливе В мире
14.02.21 22:43 Рост ВВП и развитие регионов - министр экономики о планах на пятилетку Экономика
14.02.21 22:40 В Чехии продлили режим ЧС до 28 февраля В мире
14.02.21 22:33 Госпособия и семейный капитал - Костевич о поддержке семей с детьми Общество
14.02.21 22:31 Гигин: ВНС было отличной площадкой для донесения своей позиции  Общество
14.02.21 21:45 Ампулу вакцины от коронавируса BioNTech выставят в Музее истории ФРГ В мире
14.02.21 20:56 Полиция Греции использовала слезоточивый газ в отношении митингующих против карантина В мире
14.02.21 20:21 ФОТОФАКТ: Соревнования по спортивным бальным танцам "Февральские узоры" прошли в Могилеве Регионы
14.02.21 20:20 Конькобежка Марина Зуева заняла 8-е место на ЧМ в Херенвене Спорт
14.02.21 19:45 На Орегон обрушился ледяной шторм: сотни тысяч людей остались без света В мире
14.02.21 18:59 У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение В мире
14.02.21 18:34 Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем В мире
14.02.21 18:10 Норвежка Тириль Экхоф выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону в Словении Спорт
14.02.21 18:01 По факту ДТП под Гродно возбуждено уголовное дело Происшествия
14.02.21 17:57 Эксперт ВОЗ считает версию передачи коронавируса летучими мышами наиболее вероятной В мире
14.02.21 17:55 ФОТОФАКТ: В Минске открыли мемориальную доску в честь Яна Дамеля Культура
14.02.21 17:52 Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда Australian Open Спорт
14.02.21 17:32 Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ в Словении Спорт
14.02.21 17:27 Легковушка сбила женщину на переходе в Минске Происшествия
14.02.21 17:24 "Цмокi" и "Горизонт" победили в матчах женского чемпионата Беларуси по баскетболу Спорт
14.02.21 17:12 В Молодечно задержали псевдоспортсменов Происшествия
14.02.21 17:02 Петришенко: для развития биатлона в Беларуси созданы порядка 14 центров Спорт
14.02.21 17:00 Незаживающая рана: дети о своих отцах - погибших воинах-интернационалистах Общество
14.02.21 16:48 Средняя цена нефти в 2021 году составит от $45 до $60 за баррель - Новак В мире
14.02.21 16:45 ФОТОФАКТ: В Раубичах наградили победителей республиканских стартов "Снежный снайпер" Спорт
14.02.21 16:42 Папа Римский Франциск поздравил влюбленных с Днем святого Валентина Общество
14.02.21 16:12 Спасатели напомнили о правилах безопасной эксплуатации печного отопления Общество
14.02.21 15:11 Аналитик БИСИ: важно наращивать белорусское присутствие в Африке и Латинской Америке Общество
14.02.21 14:40 Стали известны призеры заключительного вида программы "Снежного снайпера" Спорт
14.02.21 14:30 Российский эксперт: не переболевшие COVID-19 будут заболевать весной от нового штамма В мире
Все новости
Все новости
В мире
14 февраля 2021, 22:40

В Чехии продлили режим ЧС до 28 февраля

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Ампулу вакцины от коронавируса BioNTech выставят в Музее истории ФРГ
Полиция Греции использовала слезоточивый газ в отношении митингующих против карантина

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чехии на внеочередном заседании в воскресенье продлило на две недели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который должен был завершиться в полночь на понедельник и который 11 февраля, несмотря на просьбу кабмина, отказалась продлить нижняя палата парламента страны. Об этом со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Чехии Алену Шиллерову передает Чешское радио.

Кабмин продлил режим ЧС по требованию глав краев - 14 крупнейших административно-территориальных единиц Чехии. Чешское законодательство позволяет правительству предпринять этот шаг в целях обеспечения безопасности здоровья жителей республики.

Эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается из-за распространения британского штамма коронавируса. С 12 февраля и до завершения действия режима ЧС власти запретили въезд и выезд из районов городов Хеб и Соколов (Западная Чехия), а также Трутнов (Восточная Чехия) - наиболее неблагополучных в стране с точки зрения эпидемиологической ситуации.

В Чехии режим ЧС из-за коронавируса действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года, а затем был восстановлен 5 октября.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Чехия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива Глава Минтранса РФ спрогнозировал, когда самолеты будут летать на водородном топливе
Фото BioNTech SE Ампулу вакцины от коронавируса BioNTech выставят в Музее истории ФРГ
Фото из архива Полиция Греции использовала слезоточивый газ в отношении митингующих против карантина
Фото из Twitter На Орегон обрушился ледяной шторм: сотни тысяч людей остались без света
Фото Global Look Press У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение
Фото Reuters Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем
Главное
Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов
Рост ВВП и развитие регионов - министр экономики о планах на пятилетку
Госпособия и семейный капитал - Костевич о поддержке семей с детьми
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1658 пациентов с COVID-19, выписаны 2222
Топ-новости
Госпрограмма "Строительство жилья": амбициозные планы стройкомплекса на текущую пятилетку
Мнение: мы еще раз убедились в том, что наша страна выбрала верный курс
Незаживающая рана: дети о своих отцах - погибших воинах-интернационалистах
Гигин: ВНС было отличной площадкой для донесения своей позиции 
МЧС рекомендует при сильном снеге и метели парковать автомобили вдали от деревьев
Гомельская таможня сообщает о скоплении грузовиков перед пунктом пропуска "Новая Гута"
ФОТОФАКТ: В Раубичах наградили победителей республиканских стартов "Снежный снайпер"
Более 9 тыс. человек с гололедными и холодовыми травмами зарегистрированы с начала года в Беларуси
БИСИ: сотрудничество между Беларусью и странами Центральной Азии служит примером плодотворного взаимодействия
Папа Римский Франциск поздравил влюбленных с Днем святого Валентина
ФОТОФАКТ: Гомель засыпало снегом
Российская РЛС "Волга" в Беларуси будет отслеживать ПРО США в случае размещения в Европе
Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Минской области в матче любительского турнира
На участке дороги Минск - Микашевичи движение возобновлено
Дзермант: если ЕС хочет безопасности на своих границах, то с Беларусью сотрудничать ему придется
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.