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03 января 2021, 18:10

В Чехии произошел пожар в доме престарелых

Фото из архива
Фото из архива

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в доме престарелых на северо-западе Чехии произошел в ночь на воскресенье, сообщает Чешское радио.

В результате происшествия погибла пенсионерка.

Известно, что на момент пожара в здании было 11 человек. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро справились с возгоранием. Пожилая женщина погибла, один человек с диагнозом отправление угарным газом был доставлен в медицинское учреждение.

Эксперты работают над выяснением причини пожара. Материальный ущерб составил порядка 195 тыс. евро.-0-

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