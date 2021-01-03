В Чехии произошел пожар в доме престарелых

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в доме престарелых на северо-западе Чехии произошел в ночь на воскресенье, сообщает Чешское радио.
В результате происшествия погибла пенсионерка.
Известно, что на момент пожара в здании было 11 человек. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро справились с возгоранием. Пожилая женщина погибла, один человек с диагнозом отправление угарным газом был доставлен в медицинское учреждение.
Эксперты работают над выяснением причини пожара. Материальный ущерб составил порядка 195 тыс. евро.-0-