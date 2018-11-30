В Чехии разбился военный вертолет

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии в районе военной базы Намешть над Ославой потерпел крушение военный вертолет Ми-24. Об этом сообщает портал портал Idnes.cz.
В результате инцидента никто не пострадал. Авария произошла во время взлета, вертолет упал с высоты нескольких метров.
В результате падения вертолета на землю двигатель серьезно поврежден.-0-
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