В Чехии сильные дожди – есть погибшие и пропавшие без вести

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум один человек погиб и один пропал без вести в результате наводнения, произошедшего в западной части Моравско-силезского края на северо-востоке Чехии. Об этом 21 июня сообщило Чешское радио.

Жертвой паводка стал житель расположенного в предгорьях горного хребта Высокий Есеник села Петровице города Брунталь. Без вести пропавшей числится жительница этого же населенного пункта, стоящего на реке Особлога, левостороннем притоке Одера.

По словам местных жителей, женщину видели тонущей в реке. Правоохранительные органы пока не подтвердили гибель женщины.

Метеорологи прогнозируют сильные ливни в Чехии до 22 июня. Есть риск выхода из берегов других рек и водоемов в регионе.-0-