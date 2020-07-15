В Чехии столкнулись два поезда: один человек погиб, 35 пострадали

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский поезд врезался в товарный состав в районе города Чески-Брод в Чехии. В результате инцидента погиб один человек, не менее 35 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЧТК.

В сообщении говорится, что погиб машинист пассажирского поезда, следовавшего из Праги в Речаны-над-Лабем. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 31 пассажир получил травмы легкой степени тяжести.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Причины произошедшего устанавливаются.-0-