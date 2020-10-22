В Чехии ухудшили прогноз по ВВП

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно прогнозам экономистов, опрошенных Чешским информационным агентством, из-за новых мер правительства по борьбе с распространением коронавируса чешская экономика переживет падение примерно на 8,5% в 2020 году. Об этом сообщает "Радио Прага".

При этом перед второй волной пандемии эксперты предполагали, что ВВП Чехии уменьшится на 6,5-7% в этом году.

В то же время, по словам экономистов, пока ситуация более благоприятна, чем весной, так как крупные компании не остановили производство и движение товаров и услуг через границы не прерывается. Тем не менее некоторые эксперты указывают на тот факт, что для ряда фирм ситуация может усугубиться, поскольку они не располагают достаточными резервами.

"Странам из числа наших основных торговых партнеров пока не приходилось прибегать к таким сильным ограничениям, как весной, что должно привести к более благоприятному экономическому развитию, чем в тот период", - полагает главный экономист консалтинговой компании Deloitte Давид Марек.

С 22 октября до 3 ноября в Чехии объявлен локдаун. По решению правительства закрытыми останутся магазины розничной торговли, приостановит работу значительная часть сферы услуг. С 22 октября гостиницы и пансионы не смогут принимать гостей, приезжающих на отдых. Гражданам Чехии рекомендовано сократить социальные контакты и по возможности работать удаленно. Ограничено свободное передвижение населения: можно только выполнять рабочие обязанности, посещать больницы и магазины, а также родственников, нуждающихся в помощи. Разрешены также прогулки в парках и садах.

В Чехии 22 октября зафиксирован рекордный рост числа заражений коронавирусом - 14 968. С марта инфицированы 208 915 человек, умерли 1 739 из них.-0-