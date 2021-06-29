В Чехии выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "Лямбда"

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии выявлен первый случай лямбда-штамма коронавируса, сообщила входящая в систему Министерства здравоохранения страны Национальная оценочная лаборатория гриппа и респираторных вирусных заболеваний, сообщает ТАСС.

"Результаты лабораторных анализов подтвердили первый случай появления опасного лямбда-штамма коронавируса, который доминирует в Перу, - отмечается в сообщении. - Кроме того, в республике подтверждено 120 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Штамм "Дельта" распространяется в Праге, на севере и северо-востоке Чехии, а также в крае Высочина в центральной части республики.

Вакцинация от коронавируса началась в Чехии 27 декабря 2020 года. Полный цикл вакцинации прошли 3 101 617 жителей. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

В Чехии проживает около 10,7 млн граждан. За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 667 115, из них вылечились 1 635 407, умерли 30 298 жителей.-0-