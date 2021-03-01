В Чехии за соблюдением карантинных ограничений будут следить 26 тыс. полицейских

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии за соблюдением введенных из-за пандемии коронавируса ограничений будут следить 26 тыс. полицейских. Об этом заявил глава чешской полиции Ян Швейдар, сообщает "Радио Прага".

По словам Яна Швейдара, контрольные посты появятся на всех главных автомагистралях страны. Контрольные рейды также будут осуществляться в пассажирских поездах и в пригородных и междугородних автобусах.

Из-за роста числа зараженных коронавирусом с 1 марта в Чехии на три недели вводится ограничение на свободное передвижение по стране. Гражданам временно запрещается без острой необходимости выезжать за границы областей, где они проживают. Исключение составляют только поездки, связанные с выполнением служебных обязанностей, для оказания необходимой помощи родственникам, а также поездки с целью посещения врачей.-0-