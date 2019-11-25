В Черном море перевернулось судно с овцами

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось у берегов Румынии после того, как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря. Судно перевозило 14 тысяч овец, сообщает BBC .

На борту судна было 22 члена экипажа - граждане Сербии. Все они были спасены. На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец. Одного из спасенных членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением.

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец. Судно отправлялось из порта Мидия и направлялось со своим грузом в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.

По данным румынских СМИ, судно прибыло в порт Мидия 23 ноября из ливийской столицы Триполи.-0-