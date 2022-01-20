В четырех российских городах эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России продолжается волна сообщений о минировании учреждений образования. Сегодня из-за таких сообщений были эвакуированы школы сразу в нескольких городах страны: Тюмени, Челябинске, Иванове и Магадане. Об этом сообщает ТАСС.

Занятия в большинстве учреждений образования были отменены, некоторых учащихся перевели на дистанционное обучение. На местах работают спецслужбы. В Тюмени и Челябинске эвакуировали все школы, Иванове 8 школ, а в Магадане - все школы, лицеи и колледжи.

Волна сообщений о минировании учреждений образования в России продолжается уже несколько дней подряд, все они оказываются ложными, при этом серьезно дестабилизируют работу учебных заведений.-0-