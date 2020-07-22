В Чикаго неизвестные открыли стрельбу на похоронах

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные открыли огонь во вторник рядом с похоронным бюро в южной части Чикаго (штат Иллинойс), ранения получили не менее 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя полицейского управления города.

По информации правоохранителей, пострадавшие находятся в пяти разных больницах. Полиция задержала одного человека, который может быть причастен к произошедшему. Ищут и других подозреваемых.

Стрельбу вели из автомобиля. Какими мотивами руководствовались преступники, пока неизвестно. В числе пострадавших люди, которые пришли на похороны.-0-