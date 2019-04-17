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В Чили потерпел крушение самолет

В мире 17.04.2019 | 01:06

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек, в том числе пилот, погибли в результате крушения небольшого самолета в Чили, Небольшой легкомоторный самолет упал на крышу жилого дома в Пуэрто-Монт утром 16 апреля. На его борту находилось пятеро мужчин и одна женщина. Все пассажиры погибли при падении. Об этом сообщила газета El Nacional.

Самолет, принадлежавший компании "Архипелагос", выполнял рейс в чилийском регионе Лос-Лагос. Он упал между двумя домами в городе Пуэрто-Монт. Один из них полностью сгорел. На месте происшествия работают спасательные службы.

При падении самолета на жилой дом в чилийском городе Пуэрто-Монт пострадала 50-летняя женщина, находившаяся рядом со зданием.

Женщину задели детали фюзеляжа упавшего самолета. Врачи диагностировали у нее контузию и переломы ног.-0-

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Теги
авиакатастрофа, самолет, Чили
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