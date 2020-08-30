В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

30 августа, Махачкала /БЕЛТА - ТАСС/. В Тарумовском районе Дагестана случилось ДТП с участием рейсового автобуса Махачкала - Москва, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Около 2.30 рейсовый автобус опрокинулся в кювет. ДТП произошло из-за того, что в автобус попало отлетевшее у проезжавшего по дороге грузовика колесо.

Из 45 пассажиров пострадали 11, они доставлены в больницу. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у остальных диагностировали травмы легкой и средней степени тяжести. Погибших нет.-0-