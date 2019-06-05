В Дании пройдут парламентские выборы

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут в среду в национальный праздник - День конституции - в скандинавском королевстве, сообщает ТАСС.

После необычно долгой для страны 29-дневной предвыборной кампании датчане должны будут решить, останется у власти союз правоцентристских партий, или же ему на смену придет коалиция во главе с социал-демократами.

Всего за 179 мандатов будут бороться 900 кандидатов от 13 партий. Опросы общественного мнения показывают, что все шансы получить большинство имеет левоцентристский блок, а нынешний глава правительства Дании и председатель Либеральной партии (Венстре) Ларс Лёкке Расмуссен уступит премьерское кресло лидеру Социал-демократической партии (Радикальная Венстре) Метте Фредериксен.-0-