В Дании уничтожат 1 млн норок из-за риска заражения COVID-19

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Дании заявили о планах уничтожить около 1 млн норок после обнаружения вспышек коронавируса среди животных на фермах, которые разводят их для получения меха. Об этом сообщает Reuters.

Эта скандинавская страна является крупнейшим производителем норки в мире. Ранее на фермах, где выращивают норок, отмечались локальные вспышки коронавируса, однако массовых забоев животных не производилось. Новые случаи заболевания зарегистрированы на 41 норковой ферме, еще 20 хозяйств сейчас проходят проверку.

"Наша главная задача - обеспечить, чтобы норковые фермы не создавали риска заражения для людей, поэтому правительство приняло вынужденное решение уничтожить животных", - заявил министр продовольствия Могенс Йенсен.

Как сообщает датская общественная телерадиокомпания Danmarks Radio, мех норок, которые будут уничтожены, использовать в производстве нельзя. Поскольку на одно меховое изделие (шубу или куртку) требуется около 30 шкурок, то потенциальный ущерб от уничтожения 1 млн норок оценивается в примерно 30 тыс. готовых изделий. Уничтоженных животных впоследствии используют для производства 650 т биотоплива и около 750 тыс. л биодизеля.

Правительство Дании пообещало разработать меры поддержки пострадавшим от вспышки коронавируса предприятиям.

Ранее подобные случаи наблюдались и в других европейских странах. Так, в мае на ферме в Ла-Пуэбла-де-Вальверде (автономное сообщество Арагон, Испания) уничтожили почти 93 тыс. норок из-за массового заражения COVID-19. Нидерланды также сообщали о подобной вспышке на норковой ферме. В хозяйстве была проведена выбраковка после того, как стало известно о заражении от норки двух человек. При этом случаи передачи коронавируса от животного человеку считаются крайне редкими.-0-