В Доминикане 4 человека погибли при взрыве газа на фабрике пластика

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доминиканской Республике при взрыве в здании фабрики, производящей продукцию из пластика, погибли как минимум четыре человека, десятки получили ранения. Об этом сообщает газета "Диарио либре".
По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа. Сильно пострадало здание. Спасатели ведут работы по разбору завалов.
Сейчас уточняется число людей, которые могли находиться в момент инцидента на фабрике. Остальные подробности происшествия не сообщаются.-0-
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