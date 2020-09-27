В ДТП с автобусом в Калининградской области пострадали 14 человек, есть погибшие

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калининградской области в ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и песковоза пострадали 14 человек, семеро погибли. Об этом ТАСС сообщил замначальника ГУ МЧС по Калининградской области Алексей Жуков.

"В результате ДТП пострадали 14 человек, семь погибших", - сказал он.

В областном следственном управлении СК РФ уточнили, что среди погибших - ребенок и водители обоих транспортных средств.

В связи с ДТП возбуждено уголовное дело по ст.264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" УК РФ.

Авария произошла сегодня утром. Рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на автодороге Переславское - Янтарный в районе поселка Кумачево в Калининградской области. Как уточнили региональные власти, по предварительным данным, в автобусе в момент происшествия находились 15 человек, в том числе кондуктор и водитель. Водитель перед рейсом прошел медицинское освидетельствование и был трезв. Участок трассы, где произошла авария, прямой и находится в нормативном состоянии.

В Калининградской области 28 сентября объявлен траур по погибшим в ДТП.-0-