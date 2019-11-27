В ДТП с туристическим автобусом в Доминикане пострадали 27 россиян

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 27 российских туристов были госпитализированы после аварии с автобусом в Доминикане, сообщает ТАСС.

В компании Anex Tour, которая организовала туристический тур, сообщили, что среди пострадавших двое детей, их жизнь вне опасности. Распространенную рядом СМИ информацию о том, что одной из пострадавших были ампутированы руки, туроператор не подтвердил.

Инцидент произошел 26 ноября возле города Игуэй. Автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся. В момент аварии в автобусе находились 39 граждан России.-0-