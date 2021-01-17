В египетском некрополе Саккара найдено более 50 древних саркофагов

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте объявили о ценных находках в некрополе Саккара к югу от Каира, одними из которых стали древний погребальный храм и более 50 саркофагов, передает The Guardian.

Деревянные саркофаги, относящиеся к периоду Нового царства (16-11 века до нашей эры) были найдены на глубине от 10 до 12 м в специальных могильных валах.

Также археологами были обнаружены погребальный храм королевы Наерт, жены короля Тети, и три кирпичных склада.

Саккара, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест захоронения животных, была огромным некрополем древнеегипетского города Мемфиса, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-