В Египте нашли более сотни 2500-летних саркофагов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте презентовали самую большую в этом году находку на территории некрополя в Саккаре - более 100 саркофагов, возраст которых 2 500 лет, сообщает Reuters.

Найденные саркофаги хорошо сохранились. Выяснилось, что некоторые из них с мумиями внутри.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири предположил, что захоронение имеет отношение к высокопоставленным семьям.

По информации Daily Mail, помимо саркофагов найдено около 40 позолоченных статуй.

Находка была сделана в огромном некрополе фараонов к югу от столицы Египта Каира недалеко от пирамиды Джосера.-0-

Фото Reuters