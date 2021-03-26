В Египте при столкновении поездов погибли более 30 человек

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 32 человека погибли и 66 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте, сообщает новостной телевизионный канал CNN NEWS18.

По данным Reuters, ДТП произошло к северу от египетского города Сохаг. На место происшествия направили 36 машин скорой помощи, раненые были доставлены в местные больницы.

"Поезда столкнулись на не очень высокой скорости. В результате два вагона были разрушены, а третий перевернулся", - сообщил Reuters источник в службе безопасности.

Как сообщает ТАСС, генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта Камель аль-Вазир - задержать машинистов двух поездов. Создана специальная комиссия следователей, работу которой под личный контроль взял премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.-0-