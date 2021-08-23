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23 августа 2021, 09:09

В ЕС нет консенсуса о готовности принимать афганских беженцев - премьер Словении

Янез Янша. Фото РИА Новости
Янез Янша. Фото РИА Новости
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между странами ЕС нет не только консенсуса, но даже никакого большинства в пользу приема афганских беженцев. Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна председательствует в Совете ЕС во втором полугодии текущего года, сообщает ТАСС.

"Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства, чтобы это сделать", - сообщил Янез Янша.

Ранее Янез Янша написал в своем Twitter-аккаунте, что "долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит, вместо того чтобы сражаться за свою родину".

На заявления Янеза Янши довольно остро отреагировал председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли, выступающий за предоставление статуса беженцев в ЕС максимальному количеству прозападно настроенных афганцев. "Не словенскому председателю Совета ЕС решать, что Евросоюз будет делать. Все наши институты работают, чтобы определить, как проявить солидарность с теми, кому угрожает новый режим, а не только с афганцами, которые работали с нами. Мы приглашаем премьера Яншу обсудить с европейскими институтами, какими должны быть наши дальнейшие шаги. Все наши страны считают себя вовлеченными в ситуацию в Афганистане, и мы должны проявить солидарность", - говорится в заявлении Давида Сассоли, распространенном пресс-службой ЕП.

21 августа глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетила расположенный в Испании центр временного приема афганских беженцев в ЕС. На пресс-конференции после этого визита она объявила, что Евросоюз предложит рассмотреть на предстоящей 24 августа встрече Группы семи международную схему приема и размещения беженцев из Афганистана. По словам главы ЕК, в Афганистане беженцами стали уже 3,7 млн человек, 80% из них - женщины и девочки. Она подчеркнула, что ЕС намерен проявить "максимальную солидарность", принимая беженцев из Афганистана.-0-
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