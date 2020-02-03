В ЕС сделали заявление по поводу выхода Великобритании

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель и глава делегации ЕС по переговорам с Великобританией Мишель Барнье сделали заявление в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Текст заявления предоставлен БЕЛТА в представительстве Евросоюза в Беларуси:

"31 января 2020 года Великобритания вышла из Европейского союза. Мы потеряли члена своей семьи. Это был печальный момент для нас, для европейских граждан, да и для многих британских граждан.

Тем не менее, мы всегда уважали суверенное решение 52% британских избирателей и сейчас ожидаем начала новой главы в наших отношениях.

Если отбросить эмоции, первое февраля оказалось историческим, но одновременно и лишенным драматизма. Это произошло во многом благодаря соглашению о выходе, заключенном нами с Великобританией и позволившее нам добиться "упорядоченного Брексита". Такого Брексита, который (по крайней мере, на данный момент) сводит к минимуму сбои для наших граждан, предприятий, органов государственного управления, а также для наших международных партнеров.

Это соглашение предусматривает переходный период продолжительностью, по крайней мере, до конца 2020 года, в течение которого Великобритания будет продолжать участвовать в Таможенном союзе и Едином рынке ЕС и применять законодательство ЕС, не будучи при этом государством-членом. В течение этого периода Великобритания также будет продолжать соблюдать международные соглашения ЕС, что ясно указано в нашей вербальной ноте международным партнерам.

Таким образом, благодаря переходному периоду у нас будет обеспечена определенная степень преемственности. Этого было нелегко добиться, учитывая масштаб стоявшей перед нами задачи. Выйдя из Европейского союза, Великобритания автоматически, по умолчанию, юридически выходит из сотен международных соглашений, заключенных ЕС или от его имени в интересах его государств-членов и регулирующих совершенно разные сферы: от торговли до авиации, рыбного хозяйства и гражданского ядерного сотрудничества.

Теперь нам нужно построить новое партнерство между ЕС и Великобританией. Эта работа начнется через несколько недель, как только 27 стран ЕС утвердят переговорный мандат, предложенный Европейской комиссией. В нем будут изложены наши условия и намерения для обеспечения максимально тесного партнерства со страной, которая останется нашим союзником, нашим партнером и нашим другом.

ЕС и Великобритания связаны историей, географией, культурой, общими ценностями и принципами и сильной верой в принцип многосторонности, основанной на правилах. Наше будущее партнерство будет отражать эти связи и общие убеждения. Мы хотим выйти далеко за рамки торговли и продолжать сотрудничество в сферах безопасности и обороны, в которых Великобритания обладает опытом и ресурсами, которые лучше всего использовать совместно. В мире больших вызовов и перемен, потрясений и перестроений мы должны консультироваться друг с другом и сотрудничать на двусторонней основе и в рамках ключевых региональных и глобальных форумов, таких как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, НАТО или "Большая двадцатка".

Возможно, это клише, но основная истина заключается в том, что сегодняшние глобальные вызовы - от изменения климата до киберпреступности, терроризма или неравенства - требуют коллективных ответов. Чем в большей степени Великобритания сможет стоять на одних позициях с ЕС и партнерами по всему миру, тем больше у нас шансов на эффективное преодоление этих вызовов.

В самом основании проекта ЕС лежит идея о том, что мы сильнее вместе, что объединение наших ресурсов и инициатив является наилучшим способом достижения общих целей. Брексит не меняет это обстоятельство, и мы будем продолжать свой проект в составе 27.

Вместе 27 государств-членов будут продолжать выстраивать единый рынок, состоящий из 450 млн граждан и более 20 млн предприятий.

Вместе мы остаемся крупнейшим торговым блоком в мире.

Вместе, в составе 27, мы все еще являемся крупнейшим в мире донором сотрудничества в целях развития.

Наши партнеры могут быть уверены, что мы останемся верными амбициозной, ориентированной на внешний мир повестке дня - будь то в сфере торговли и инвестиций, климатических действий и цифровизации, взаимосвязанности, безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека и демократии или в сфере обороны и внешней политики.

Мы будем продолжать выполнять свои обязательства. Мы будем и впредь соблюдать соглашения, связывающие нас с нашими международными партнерами, и мы продолжим развивать многосторонние форматы сотрудничества по всему миру.

Европейский союз и в дальнейшем будет оставаться партнером, которому можно доверять. Непоколебимым защитником многосторонности, основанной на правилах, сотрудничающим со своими партнерами, чтобы сделать мир более безопасным и справедливым".-0-