ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 3 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:18 Число жертв коронавируса в Китае достигло 361 В мире
07:03 В ЕС сделали заявление по поводу выхода Великобритании В мире
00:57 Очередные парламентские выборы в Сербии состоятся 26 апреля В мире
00:24 В ДТП в Минске столкнулись "Мазда" и "БМВ" - пострадал один из водителей Происшествия
02.02.20
02.02.20 23:45 ФОТОФАКТ: Премьера новой редакции балета "Сотворение мира" на сцене Большого театра Беларуси Культура
02.02.20 23:32 Эвакуированные из Уханя белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина Общество
02.02.20 23:12 ФОТОФАКТ: В Гомельском государственном цирке новая программа Регионы
02.02.20 22:57 Женщина напала с ножом на прохожих на западе Бельгии В мире
02.02.20 21:59 Разработчики нового КоАП подготовили тысячу листов предложений, белорусы прислали еще 2 тысячи идей Общество
02.02.20 21:58 Администрация Президента проведет в этом году приемы граждан во всех 118 районах Беларуси Общество
02.02.20 21:58 Многие звенья местной вертикали власти нуждаются в кадровом укреплении - Сергеенко Регионы
02.02.20 21:47 Белорусские легкоатлеты завоевали две серебряные медали на международном турнире во Франции Спорт
02.02.20 21:46 Белоруска Снежана Дробенкова заняла 4-е место на этапе Кубка Европы по фристайлу в Подолино Спорт
02.02.20 21:40 Минсельхозпрод о будущем урожае: озимые пока переносят теплую зиму неплохо Общество
02.02.20 21:32 Около 130 отстающих сельхозорганизаций Витебской области объединят в укрупненные структуры Экономика
02.02.20 21:24 Автобус наехал на осветительную мачту в столице Происшествия
02.02.20 20:57 Brexit может стать новым окном возможностей для сотрудничества Великобритании и Беларуси - Алейник Политика
02.02.20 20:56 Интерес США к Беларуси растет - американский политолог Политика
02.02.20 20:41 Хоккеисты юниорской сборной Беларуси отправятся в Словакию для участия в международном турнире Спорт
02.02.20 20:19 Норма об идентификации комментаторов на сайтах работает - Карлюкевич Общество
02.02.20 19:45 В столичном парке Горького двое подростков выловили из Свислочи гранату Происшествия
02.02.20 19:37 Минские "Цмокi" победили "Астану" в Единой лиге ВТБ Спорт
02.02.20 19:33 В результате теракта на юге Лондона пострадали два человека В мире
02.02.20 18:50 В Лондоне произошел теракт В мире
02.02.20 18:28 Ричард Макларен возглавил антикоррупционное расследование, инициированное руководством IWF Спорт
02.02.20 18:10 Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на ЧМ среди юниоров в Швейцарии Спорт
02.02.20 17:53 Сурок Фил в США предсказал раннюю весну Калейдоскоп
02.02.20 17:53 ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020" Регионы
02.02.20 17:40 "Беллесбумпром" в 2019 году втрое увеличил экспорт в Китай Экономика
02.02.20 17:18 Белорус Дмитрий Лазовский занял 4-е место в гонке преследования на ЧМ по биатлону среди юниоров Спорт
Все новости
Все новости
В мире
03 февраля 2020, 07:03

В ЕС сделали заявление по поводу выхода Великобритании

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Выход Великобритании из ЕС"
Brexit может стать новым окном возможностей для сотрудничества Великобритании и Беларуси - Алейник
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель и глава делегации ЕС по переговорам с Великобританией Мишель Барнье сделали заявление в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Текст заявления предоставлен БЕЛТА в представительстве Евросоюза в Беларуси:

"31 января 2020 года Великобритания вышла из Европейского союза. Мы потеряли члена своей семьи. Это был печальный момент для нас, для европейских граждан, да и для многих британских граждан.

Тем не менее, мы всегда уважали суверенное решение 52% британских избирателей и сейчас ожидаем начала новой главы в наших отношениях.

Если отбросить эмоции, первое февраля оказалось историческим, но одновременно и лишенным драматизма. Это произошло во многом благодаря соглашению о выходе, заключенном нами с Великобританией и позволившее нам добиться "упорядоченного Брексита". Такого Брексита, который (по крайней мере, на данный момент) сводит к минимуму сбои для наших граждан, предприятий, органов государственного управления, а также для наших международных партнеров.

Это соглашение предусматривает переходный период продолжительностью, по крайней мере, до конца 2020 года, в течение которого Великобритания будет продолжать участвовать в Таможенном союзе и Едином рынке ЕС и применять законодательство ЕС, не будучи при этом государством-членом. В течение этого периода Великобритания также будет продолжать соблюдать международные соглашения ЕС, что ясно указано в нашей вербальной ноте международным партнерам.

Таким образом, благодаря переходному периоду у нас будет обеспечена определенная степень преемственности. Этого было нелегко добиться, учитывая масштаб стоявшей перед нами задачи. Выйдя из Европейского союза, Великобритания автоматически, по умолчанию, юридически выходит из сотен международных соглашений, заключенных ЕС или от его имени в интересах его государств-членов и регулирующих совершенно разные сферы: от торговли до авиации, рыбного хозяйства и гражданского ядерного сотрудничества.

Теперь нам нужно построить новое партнерство между ЕС и Великобританией. Эта работа начнется через несколько недель, как только 27 стран ЕС утвердят переговорный мандат, предложенный Европейской комиссией. В нем будут изложены наши условия и намерения для обеспечения максимально тесного партнерства со страной, которая останется нашим союзником, нашим партнером и нашим другом.

ЕС и Великобритания связаны историей, географией, культурой, общими ценностями и принципами и сильной верой в принцип многосторонности, основанной на правилах. Наше будущее партнерство будет отражать эти связи и общие убеждения. Мы хотим выйти далеко за рамки торговли и продолжать сотрудничество в сферах безопасности и обороны, в которых Великобритания обладает опытом и ресурсами, которые лучше всего использовать совместно. В мире больших вызовов и перемен, потрясений и перестроений мы должны консультироваться друг с другом и сотрудничать на двусторонней основе и в рамках ключевых региональных и глобальных форумов, таких как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, НАТО или "Большая двадцатка".

Возможно, это клише, но основная истина заключается в том, что сегодняшние глобальные вызовы - от изменения климата до киберпреступности, терроризма или неравенства - требуют коллективных ответов. Чем в большей степени Великобритания сможет стоять на одних позициях с ЕС и партнерами по всему миру, тем больше у нас шансов на эффективное преодоление этих вызовов.

В самом основании проекта ЕС лежит идея о том, что мы сильнее вместе, что объединение наших ресурсов и инициатив является наилучшим способом достижения общих целей. Брексит не меняет это обстоятельство, и мы будем продолжать свой проект в составе 27.

Вместе 27 государств-членов будут продолжать выстраивать единый рынок, состоящий из 450 млн граждан и более 20 млн предприятий.

Вместе мы остаемся крупнейшим торговым блоком в мире.

Вместе, в составе 27, мы все еще являемся крупнейшим в мире донором сотрудничества в целях развития.

Наши партнеры могут быть уверены, что мы останемся верными амбициозной, ориентированной на внешний мир повестке дня - будь то в сфере торговли и инвестиций, климатических действий и цифровизации, взаимосвязанности, безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека и демократии или в сфере обороны и внешней политики.

Мы будем продолжать выполнять свои обязательства. Мы будем и впредь соблюдать соглашения, связывающие нас с нашими международными партнерами, и мы продолжим развивать многосторонние форматы сотрудничества по всему миру.

Европейский союз и в дальнейшем будет оставаться партнером, которому можно доверять. Непоколебимым защитником многосторонности, основанной на правилах, сотрудничающим со своими партнерами, чтобы сделать мир более безопасным и справедливым".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Великобритания ЕС
Новости рубрики В мире
Число жертв коронавируса в Китае достигло 361
Фото Pixabay Очередные парламентские выборы в Сербии состоятся 26 апреля
Фото La Libre Belgique Женщина напала с ножом на прохожих на западе Бельгии
Фото Sky News В результате теракта на юге Лондона пострадали два человека
Фото Getty Images В Лондоне произошел теракт
Фото africanquarters.com Не менее 20 человек погибли в давке на церковной службе в Танзании
Главное
Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры
Многие звенья местной вертикали власти нуждаются в кадровом укреплении - Сергеенко
Помпео: вдохновлен увиденным в белорусском ПВТ
Минсельхозпрод о будущем урожае: озимые пока переносят теплую зиму неплохо
Топ-новости
США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам - Помпео
Администрация Президента проведет в этом году приемы граждан во всех 118 районах Беларуси
Норма об идентификации комментаторов на сайтах работает - Карлюкевич
ФОТОФАКТ: В Гомельском государственном цирке новая программа
Румас и Мясникович обсудили подходы к устранению барьеров в ЕАЭС
Brexit может стать новым окном возможностей для сотрудничества Великобритании и Беларуси - Алейник
Интерес США к Беларуси растет - американский политолог
Минские "Цмокi" победили "Астану" в Единой лиге ВТБ
Заседание белорусско-кыргызской межправкомиссии пройдет в Минске 21 февраля
ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"
БЖД в 2019 году увеличила финансирование инвестпрограммы вдвое до Br588,7 млн
Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя
Двое детей пострадали в ДТП в Минске
Гороскоп на февраль 2020 года
ФОТОФАКТ: В Гродно прошла выставка "Мистер Кот"
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.