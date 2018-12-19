В ЕС согласовали запрет товаров из одноразового пластика

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Европарламента и государств-членов ЕС достигли соглашения о запрете пластиковых товаров одноразового использования. Среди них - посуда и соломинки для напитков. Об этом сообщил в Брюсселе офис председательствующей в Совете ЕС Австрии, передает издание DW.

Окончательное введение запрета в странах ЕС ожидается через два года.

24 октября Европарламент одобрил предложение о запрете некоторых одноразовых пластиковых изделий.

Некоторые одноразовые пластиковые изделия, которым легко найти замену, будут запрещены к 2021 году. Страны-члены ЕС будут обязаны к 2025 году перерабатывать 90 % пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.

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