В ЕС заявили, что могут пересмотреть отношения с США после их сделки с Австралией

21 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Евросоюз может пересмотреть партнерские отношения с Соединенными Штатами на фоне ухудшения трансатлантических связей. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Financial Times.

Комментарии Бретона прозвучали после того, как Франция попыталась надавить на Брюссель с целью переноса заседания Совета ЕС и США по торговле и технологиям, которое должно состояться в Питтсбурге в этом месяце, поскольку Париж разгневан сделкой Вашингтона с Австралией по подводным лодкам, отмечает издание. "В этом совете есть много очевидных для нас вещей относительно того, что мы можем дать США сейчас и в будущем, при этом, возможно, не всегда понятно, что США могут дать нам", - подчеркнул еврокомиссар.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения австралийская сторона, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных субмарин, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. Китай предупредил, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвал участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии.-0-