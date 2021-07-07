7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии штамм "Дельта" стал доминирующим, сообщает ТАСС.

"Дельта-штамм" стал доминирующим", - заявила заместитель генерального директора департамента здоровья республики Мари-Анне Хярма. По информации департамента здоровья республики, общее количество случаев заражения коронавирусом увеличилось в Эстонии на прошлой неделе на 37,6%, а коэффициент заражения в среднем по стране вырос с 0,67 до 1-1,2. Треть новых случаев заражения связана с поездками за границу, указано в сообщении.

"По оценке департамента здоровья, пересекающие границу в большой степени заинтересованы в том, чтобы сдать тест и убедиться, что они не опасны, - сказала заместитель генерального директора департамента Мари-Анне Хярма. - Также люди скорее настороженно относятся к "Дельта-штамму", что дает надежду на то, что мы не скатимся к долгосрочной тенденции роста, а в сотрудничестве с заразившимися сможем быстро обуздать начавшееся увеличение числа заражений".

С начала пандемии в Эстонии от последствий коронавируса умерли 1270 человек, заразились более 131 тыс. человек.-0-